Arresto ad Ellera di Corciano: si scaglia contro gli agenti e ne prende a calci la macchina

Continua, intensificandosi nei fine settimana, l’attività dell’Arma perugina nel contrasto alla criminalità diffusa.

Nella nottata odierna, infatti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Perugia hanno tratto in arresto, in flagranza dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato, un ragazzo rumeno, classe 1998, residente a Corciano, disoccupato e già noto alle cronache giudiziarie locali.

In particolare, i militari sono intervenuti in un’area verde ubicata in località Ellera di Corciano ove avevano notato una violenta lite tra un ragazzo e la sua compagna. Giunti sul posto, il giovane, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si è scagliato con grande rabbia contro gli agenti sferrando calci e proferendo minacce di morte, prima di essere neutralizzato, non senza difficoltà, anche mediante l’utilizzo dello spray urticante.

Dopo essere stato fatto salire a bordo dell’autovettura di servizio per essere accompagnato in caserma, ha danneggiato persino lo sportello, colpendolo ripetutamente. A seguito dell’evento, l’arrestato ha rifiutato ogni prestazione sanitaria, mentre un Vice Brigadiere dell’Arma, accompagnato presso il pronto soccorso del locale ospedale “Santa Maria della Misericordia”, ha ricevuto una prognosi di 5 giorni in relazione ai traumi riscontrati. Nella mattinata, all’esito della celebrazione del rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato al giovane la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.