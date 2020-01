Progetto mense: nominato presidente generale, referente per tutti i comitati

“L’idea di coinvolgere i genitori e di renderli protagonisti nasce dal fatto che sono i loro bambini ad usare quotidianamente il servizio mensa e senza un loro parere il progetto non avrebbe un giusto fondamento”. E’ quanto sottolinea l’assessore ai servizi scolastici Sara Motti nel dettagliare lo spirito e la filosofia dell’ultima riunione dei presidenti del comitato mensa tenutasi di recente alla presenza degli amministratori corcianesi e dei rappresentanti della Cooperativa “La Torre”. “Un incontro – evidenzia l’assessore – come di consueto indetto per condividere le esperienze della refezione nelle nostre scuole, per capire se ci sono difficoltà e come superarle”. Dai pareri raccolti, ad oggi il servizio offerto dalla cooperativa viene percepito come positivo, benché sussistano dei margini di miglioramento, come la sostituzione delle stoviglie in plastica con piatti compostabili.

“Mi piace anche ricordare – dice ancora Motti – che ormai 80% dei prodotti che finiscono sulle tavole delle nostre scuole provengono dall’orto di ‘Corciano a mensa’ posizionato a Mantignana. Restano ancora fuori prodotti come la frutta, proveniente ancora da fornitori esterni all’orto ma sempre locali ed a Km0 nel rispetto della filiera corta. Ricordo ancora – prosegue l’assessore – soprattutto ai genitori, dell’esistenza della piattaforma Gas (gruppo d’acquisto solidale) in cui gli iscritti possono trovare i prodotti del nostro orto”. La riunione è terminata con la nomina di Raffaella Murano, nuovo presidente generale che farà da referente per tutti i comitati. “Un altro aspetto del project degno di nota – conclude Motti – è la rilevanza che riveste anche al di fuori del nostro Comune. Solo per fare un esempio, l’Università degli studi di Perugia ha presentato al Terzo incontro nazionale Rete Politiche Locali del Cibo tenutosi a Napoli il nostro progetto come un bell’esempio di valorizzazione delle risorse locali, capace di coniugare mensa, orto e dispensa solidale”.

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano