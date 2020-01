Italia Viva Corciano è realtà: partito ufficialmente il nuovo progetto politico

In tutta Italia stanno nascendo coordinamenti e sezioni locali del nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Ieri sera la nuova realtà politica ha fatto il suo esordio anche a Corciano con un incontro che si è tenuto al centro socioculturale di Ellera. Soddisfatti gli organizzatori che parlano di una buona presenza di cittadini.

Ad aprire i lavori sono stati la Senatrice Nadia Ginetti – già protagonista dell’evento fondante di Italia Viva Umbria – e i coordinatori locali (un uomo e una donna, come previsto dallo statuto di Italia Viva per ogni ruolo nazionale e locale): Lorenzo Pierotti e Fiorenza Giannini.

Al dibattito hanno partecipato una sessantina di persone. Era presente, fra gli altri, anche il segretario del PSI corcianese Fabio Gabbarelli che ha portato i saluti della forza politica che rappresenta e con cui Italia Viva ha formato il gruppo parlamentare al Senato. Fra i presenti, nomi più o meno vicini alla politica locale, fra cui alcuni ex consiglieri comunali.

La serata è proseguita con un momento conviviale, con un cinquantina di posti a tavola prenotati. “Abbiamo visto molto entusiasmo – spiegano i coordinatori – intorno ad un progetto, Italia Viva, ancora in fase embrionale”.

Dopo questo primo incontro, nuovi appuntamenti sono previsti a partire dalla metà di febbraio, dopo la prima assemblea Nazionale di Italia Viva che si terrà il 1 e 2 Febbraio a Roma.