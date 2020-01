Investito giovedì da una moto a Ellera, è morto il ciclista di 62 anni

Per quasi due giorni ha lottato fra la vita e la morte che alla fine l’ha avuta vinta. È morto questa mattina in ospedale il ciclista di 62 anni che giovedì pomeriggio è stato investito da una motocicletta a Ellera di Corciano.

Troppo gravi i traumi e le ferite riportate nell’impatto in cui la sua bici era stata distrutta.

L’incidente si è verificato intorno alle 16 in via Gramsci nei pressi delle concessionarie auto.

Il 62enne, originario di una frazione corcianese, stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il motociclista che lo ha travolto. Non avendo documenti con sé è stato identificato più tardi dai familiari che, non vedendolo tornare, si erano rivolti alle forze dell’ordine.

Anche il motociclista era stato trasportato al pronto soccorso, qui gli erano state riscontrate solo lievi ferite.