Moto contro bici, due feriti all’ospedale di Perugia

Una bici tranciata a metà e pezzi sparsi per metri lungo la strada. Brutto incidente oggi pomeriggio in via Antonio Gramsci a Ellera di Corciano, all’altezza delle concessionarie, quando un motociclo e una bicicletta si sono violentemente scontrati.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Corciano: pare che la moto, mentre si dirigeva verso Magione, abbia centrato in pieno la bicicletta che procedeva trasversalmente.

Le due persone coinvolte sono state trasportate d’urgenza all’Ospedale Santa Maria della Misericordia.

Apprendiamo in particolare che il ciclista, un uomo sui sessant’anni, si trova in codice rosso con traumi in più parti del corpo.