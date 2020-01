Filippo Poponesi correrà la Arrowhead 135, gara podistica estrema nel Nord del Minnesota

Filippo Poponesi, ultramaratoneta umbro in forza alla società L’Unatici Ellera, parteciperà dal 27 al 29 gennaio ad una delle gare più massacranti e difficili al mondo: la Arrowhead 135, gara estrema che si disputa nel nord del Minnesota, al confine con il Canada, sulla distanza di 135 miglia, ovvero 217 chilometri. I runners dovranno trainare una slitta con tutta l’attrezzatura necessaria per compiere il percorso in totale autosufficienza. Tra tutte le gare estreme a livello mondiale la Arrowhead 135 vanta il primato del freddo e delle avversità atmosferiche del grande Nord americano: le temperature arrivano di notte anche a -38° e difficilmente nell’arco della giornata salgono sopra i -20°. La partecipazione alla gara è molto selettiva: insieme ai concorrenti statunitensi e canadesi ci saranno solamente tre atleti europei, ovvero il francese Pierre Ostor e due italiani, Simone Leo ed appunto l’umbro Filippo Poponesi.