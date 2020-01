Eletti i facilitatori del M5S, ecco i risultati per l’Umbria

Alle ore 19 di ieri lunedì 20 gennaio 2020, si sono concluse le votazioni per la scelta dei facilitatori regionali del Team del Futuro. Gli iscritti abilitati al voto hanno espresso un totale di 53.846‬ preferenze per le tre aree: Formazione e coinvolgimento;

Relazioni interne (rapporti con gli eletti del MoVimento della regione, punto di supporto per le liste)

Relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati, ecc).

Questi i tre facilitatori eletti per il team del futuro in Umbria. Per l’area Formazione e coinvolgimento Simonetta Checcobelli, già consigliera comunale di opposizione a Corciano durante la prima giunta Betti; per l’area Relazioni interne lo spoletino Samuele Bonanni e per le Relazioni esterne la ternana Serenella Bartolomei.