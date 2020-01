Team del Futuro, fra i candidati a “facilitatore” regionale anche la ex consigliera Checcobelli

“Mi piace fare politica attiva, credo di avere ancora da dare al M5S che deve riprendere i valori della partecipazione e del coinvolgimento. Per questo ho scelto la terza area a contatto con i cittadini e gli attivisti.. quello che più amo fare è ascoltare le persone e le problematiche del territorio cercando di costruire le basi per una partecipazione consapevole e per la creazione di una classe dirigente adeguata alle prossime sfide”. Così Simonetta Checcobelli ex consigliera del Comune di Corciano in quota Movimento 5 Stelle motiva la decisione di candidarsi a “facilitatore” regionale ed entrare a far parte del “Team del Futuro” in Umbria: tre persone che dovranno occuparsi di relazioni interne ed esterne, formazione e coinvolgimento.

Il Team del Futuro nazionale, un organismo analogo alle segreterie dei partiti politici, è stato presentato a dine 2019 dal capo del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. A livello nazionale è un gruppo di 18 persone, ognuna delle quali con uno specifico ruolo tematico. Il “Team futuro” è stato confermato tramite una votazione sul sito Rousseau e, sempre sulla piattaforma oggi saranno scelti i facilitatori regionali. Si vota fino alle 19.

Tredici gli umbri che si candidano a far parte del team regionale e tre anche le aree di intervento: Relazioni esterne (dai rapporti con i diversi portatori di interessi alle associazioni, ai comitati e così via), Relazioni interne (rapporti con gli eletti del Movimento) e Formazione e coinvolgimento, sia degli iscritti che degli eletti ma anche di coloro che si avvicinano al Movimento.

“Siamo l’unica forza politica – ha detto nei giorni scorsi Luigi Di Maio” che fa decidere direttamente agli iscritti, anche se formare il governo. Gli unici a concepire un programma partecipato, per farlo diventare un programma di governo” ha detto Di Maio. Il M5S sta contribuendo con piccoli passi a migliorare la vita delle persone. Questo perché 10 anni fa abbiamo messo competenze, idee e voglia di partecipazione”.