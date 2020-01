Proseguono i lavori della passerella pedonale tra Ellera e San Mariano

Proseguono i lavori per la realizzazione della passerella pedonale che collegherà i quartieri di Ellera e San Mariano. Il Vicesindaco Pierotti, che per delega si occupa di opere pubbliche, quasi quotidianamente compie il giro nei cantieri aperti e al rientro aggiorna sullo stato dei lavori. “Il sovrapasso dei Tigli è considerato un’infrastruttura importante e fondamentale – sottolinea Pierotti – utile per garantire massima sicurezza ai pedoni e per migliorare le condizioni di accessibilità e passaggio tra due zone di riferimento del territorio, molto frequentate, vissute e trafficate”.

Parliamo di un’opera sentita come necessaria, dalla lunga gestazione e che comporta un investimento di circa 400.000 euro. “Tutto sta procedendo bene anche grazie all’ottima direzione dei lavori dell’Ufficio Tecnico del Comune e alla professionalità dell’ impresa che opera nel cantiere – dice ancora il Vicesindaco – Sono tanti i cittadini che ‘passeggiano’ intorno al cantiere e che fanno domande, vogliosi di poter accedere in tutta sicurezza da una parte all’altra di Ellera e San Mariano. Erano anni che l’opera andava realizzata – spiega Pierotti – doveva essere realizzata da una impresa privata dal 2010 ma non è stato così e, a tal proposito, c’è una causa legale in corso. L’amministrazione ha deciso di non aspettare i quasi sicuramente lunghi tempi della giustizia – conclude – ed ha anticipato l’opera! Non vediamo l’ora che sia completata, e che questa estate i cittadini ne possano usufruirne”.