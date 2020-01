Basket: la Casa del Lampadario di Ellera non ce la fa con la capolista

Niente da fare per la Casa del Lampadario di Ellera contro la prima della classe. I ragazzi di Mancia ci hanno provato ma l’Assisi è sembrata una squadra più determinata e più compatta rispetto ai corcianesi. Ritmi alti e attacchi che hanno prevalso sulle difese sono stati gli elementi caratterizzanti della partita e alla fine Landrini e Caputo hanno affossato le velleità dei padroni di casa. Ora altro impegno durissimo per l’Ellera venerdì prossimo in trasferta a Contigliano.

Ellera: Bacocco 9, Berligi 3, Biancalana M. 3, Girolmoni, Biancalana A. 13, Della Bina 20, Batani 9, Rogaia 6, Brunelli 14, Corsini, Salvatori 11, D’Andrea. All. Mancia

Assisi: Mazzotti, Caputo 27, Ciancabilla 14, Papa 1, Marini 4, Taddeucci, Capezzali 5, Landrini 29, Spaccia 5, Mariucci 10. All. Felicetti

Parziali: 24-28, 20-16, 22-19, 22-32..

Classifica serie D

Assisi 30, Atomika Spoleto 28, Cannara 28, Contigliano 26, Gubbio 26, Terni 26, Ellera 24, Uisp Perugia 14, Rieti 14, Orvieto 14, Viterbo 10, Marsciano 10, Fara in Sabina 10, Giromondo Spoleto 6, Città di Castello 4, Passignano 2.