“La commedia del tango” arriva al teatro della Filarmonica

Al teatro della Filarmonica di Corciano giovedì 23 gennaio andrà in scena “La commedia del tango”, con Los Guardiola (Marcelo

Guardiola e Giorgia Marchiori), per la regia di Marcelo Guardiola.

Attraverso elementi provenienti dalle arti della danza, della pantomima francese e del Tango argentino, gli interpreti sommergono il pubblico in atmosfere tragicomiche piene di poesia. Come in un magico carosello, fanno sfilare i differenti volti dell’anima del tango, personaggi dell’eterna commedia con i loro amori, vizi e virtù.

Étoiles del tango internazionale, oltreché mimi, ballerini e attori, Los Guardiola proiettano il pubblico nel fantastico mondo del loro “tangoteatro”, dove convivono tragedia, commedia, poesia e humor.

Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori sono una delle coppie tanghere più amate e originali: i loro spettacoli hanno percorso i teatri ed i festival di tutto il mondo.

