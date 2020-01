A San Mariano arriva “Giocosamente – Fantasia in movimento” attività gratuita per grandi e piccini

E’ in arrivo una nuova iniziativa per le famiglie del territorio corcianese: “Giocosamente – Fantasia in movimento” è un percorso di gioco e movimento completamente gratuito rivolto a bambini da 3 a 6 anni accompagnati da un adulto.

Tutti i martedi a partire dal 21 gennaio l’appuntamento è dalle 16:20 alle 17:20, presso la palestra della scuola primaria “Il Girasole” di San Mariano in via Settembrini 19. L’attivita’ e’ organizzata dal CET di Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano, la Scuola Statale Aldo Capitini e l’associazione PROM.O.S.Sport. I posti sono limitati è gradita quindi la prenotazione telefonando al numero 338 3129862 o mandando una mail a: cet.corciano@edusostenibile.it