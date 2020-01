Pallacanestro, sconfitta e riscatto per l’Ellera

Due partite in tre giorni per la Casa del Lampadario di Ellera. Sabato 11 in trasferta a Spoleto, lunedì 13 sempre in trasferta a Rieti per il recupero della tredicesima giornata del girone di andata.

È andata male in quel di Spoleto, dove l’Atomika ha fatto valere esperienza e fisico. Partiti male i corcianesi, fin troppo timorosi verso gli avversari che hanno approfittato subito della titubanza ospite raggiungendo un vantaggio di una decina di punti che, senza troppa fatica, hanno portato fino alla fine quando il punteggio si è fermato sul 78-63 per Atomika.

Pronto riscatto per i ragazzi di coach Mancia, che si sono presentati determinatissimi due giorni dopo a Rieti portandosi subito al comando della gara. I corcianesi hanno poi gestito e controllato il tentativo di rimonta dei laziali espugnando il non facile campo reatino con il punteggio di 69-79.

Prossima importantissima partita sabato prossimo, 18 gennaio, alle ore 21:00 presso il palazzetto dello sport di Ellera, contro la capolista Assisi.

Atomika Spoleto – Casa del Lampadario Ellera 78-63

Spoleto: Petrucci 20, M. Luzzi 12, D. Luzzi 13, Di Titta 12, Tini 8, Bartoli 2, Ceccaroni 2, D’Aquilio 5, Sartini 2, Brozzetti 3, Scarabottini. All. Peron

Ellera: Bacocco 4, Berligi 5, Biancalana M. 9, Girolmoni, Biancalana A. 4, Della Bina 13, Batani 2, Rogaia 4, Brunelli 9, Corsini 4, Salvatori 9, D’Andrea. All. Mancia

Parziali: 25-12, 18-22, 19-20, 16-9.

Arbitri: Errico e Pompei

Rieti – Casa del Lampadario Ellera 69-79

Rieti: astrucci 2, Sornoza, Salari 3, Colantoni 10, Vio 6, Pitoni 5, Annibaldi 6, Fumini 3, Formichetti, Di Fazi 3, Di Battista 24, Grillo 7. All. Boldini

Ellera: Bacocco 2, Berligi 7, Biancalana M. 8, Girolmoni 2, Biancalana A. 5, Della Bina 16, Batani 12, Brunelli 12, Corsini, Salvatori 13, Quercia 2, D’Andrea. All. Mancia

Parziali: 13-17, 14-19, 22-19, 20-24.

Arbitri: Taliani e Stocchi

Classifica serie D

Assisi 28, Atomika Spoleto 26, Cannara 26, Ellera 24, Contigliano 24, Gubbio 24, Terni 24, Uisp Perugia 14, Rieti 12, Orvieto 12, Viterbo 10, Marsciano 10, Fara in Sabina 8, Giromondo Spoleto 6, Città di Castello 4, Passignano 2.