Grande impegno dei volontari nelle manifestazioni natalizie, Betti: “Interessante flusso turistico”

Si dice “onorato – il Sindaco Betti – delle proposte, del contributo e del lavoro messo in campo per le Festività Natalizie da artisti ed associazioni, corcianesi e non. “Mi riferisco – sottolinea – alle eccellenze artistiche locali, Antonella Parlani, Cinzia Verni e il Professor Magnini, ed a tutte le Associazioni che hanno reso possibile il successo di ‘Natale a Corciano’ 2019. Non posso che ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione i soggetti che hanno partecipato a questo evento, che ha generato un flusso turistico davvero interessante”. Imponente la gamma di appuntamenti, a partire dall’inaugurazione del percorso con “Il Natale dei bimbi”, in collaborazione con l’ASD Corciano 99, che ha contribuito ad un immediato e importante afflusso di pubblico. Molte le opportunità culturali: la mostra “Tanto di cappelletto”, curata da Cinzia Verni, ha saputo tradurre in arte il tema enogastronomico del pranzo del Natale, spaziando dalla bellezza delle eccellenze delle ceramiche umbre alle innovative opere di artisti di fama internazionale;l’iniziativa “LiberaMente”, realizzata dall’Associazione Convivium Corciano, ha dato vita ad interessanti presentazioni di librarie ad una pregevole mostra dedicata al Maestro Giuseppe Magnini, artista corcianese capace di trasformare la storia e il folklore in opere d’arte; le mostre curate da Arte … in Bottega, palle di Natale artisticamente decorate e collettive di pittura a tema natalizio, hanno dato corpo ai temi classici del Natale”.

“La sfida tra le otto frazioni del territorio sul miglior cappelletto, evento coronato dalla presenza dello chef Giorgione, ha certamente creato un’importante occasione di riscoperta della tradizione culinaria locale e di grande partecipazione e scambio,che ha registrato l’entusiasmo di tutti i presenti. La cena sul menù tradizionale natalizio corcianese, curata dalle Cuoche Popolari dell’Umbria e allietata dai Menestrelli di Corciano, ha registrato il tutto esaurito. L’idea di proporre in Piazza dei Caduti un allestimento nuovo ed attrattivo, che ha trovato forma nella proposta di Antonella Parlani con il progetto “Magia di Natale nel Bosco Incantato”, realizzato con il contributo del Garden Club e della SIAF di Perugia, di Arte in… bottega, Chicchi di Chi e tantissimi volontari,è stata l’emblema di come la collaborazione possa dare risultati straordinari. Ed infine, non per ordine di importanza, ma piuttosto come base principale su cui tutto si è retto, il lavoro dei volontari della Parrocchia Santa Maria Assunta, che ha donato al borgo quell’atmosfera magica e suggestiva, che solo lo storico Presepe Monumentale può creare tra le vie del paese. Un presepe che in “tutti insieme all’improvviso” ha preso vita in musica grazie al contributo dei cori di Corciano e di San Mariano.E ancora, proiezioni cinematografiche, conferenze, performance musicali ed artistiche ed un programma vastissimo di spettacoli teatrali per tutti i gusti.