Area Verde Enzo Melani, il comune investe per interventi scelti con i cittadini

“L’intento della nostra amministrazione è investire sempre di più, nella cura del verde, dei nostri bellissimi parchi e nella tutela dell’ambiente in generale”. A sottolinearlo il Vicesindaco del Comune di Corciano, Lorenzo Pierotti, che all’avvio del 2020 è in grado di ufficializzare da dove e, soprattutto come, si partirà. “Stiamo ancora predisponendo il bilancio di previsione 2020, conseguenza della finanziaria approvata dal parlamento proprio alla fine dell’anno, non sappiamo ancora quanto potremmo investire in aree verdi ma la garanzia è che quest’anno la priorità per questo settore sarà l’area verde “Enzo Melani” (Ex colonia) nel capoluogo di Corciano – spiega – In questo caso si tratta di un piano di manutenzione straordinaria, per dare una risposta organica e attenta per un’area che è già una delle più belle del territorio ma che va oltremodo valorizzata”.

Il Vicesindaco si fa portavoce dell’intento che anima il Comune, ovvero promuovere sempre di più la partecipazione vera e propria dei cittadini alla formulazione di scelte che possono e devono essere condivise, anche per alimentare fiducia e legittimazione dell’ente nei confronti della stessa cittadinanza. “Come da nostro modo di operare – sottolinea – renderemo protagonisti i cittadini nelle scelte di governo. La prossime settimana – conclude Pierotti – incontreremo le associazioni ricreative, culturali e sportive del capoluogo, perché è con loro che vogliamo stabilire quali interventi sono necessari”.

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano