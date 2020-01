Giornata della Trasparenza Amministrativa tra laboratorio digitale e soddisfazione dell’utenza

Durante la Giornata della Trasparenza, le Amministrazioni condividono insieme ai cittadini le best practice, le esperienze, il ‘clima’ lavorativo e il livello dell’organizzazione del lavoro, nonché lo stato di attuazione dei servizi. Ogni anno si cerca un focus, attorno al quale stimolare i singoli ad una cittadinanza partecipe e Corciano, nel passaggio tra il 2019 ed il 2020 ha costruito l’evento come un laboratorio digitale. La “VI Giornata della Trasparenza Corciano Smart city Labs – Vieni e prova i servizi online del Comune”, svoltasi al Centro per gli anziani di Ellera, ha invitato i cittadini a provare i servizi digitali pubblici. Agli intervenuti, muniti del proprio smartphone, è stata fornita una dimostrazione pratica all’utilizzo dei servizi online della città e dell’ente: quelli demografici, gli appuntamenti per il rilascio della CIE (carta di identità elettronica) dal sito ministeriale, l’agenda on-line per fissare gli incontri dal sito istituzionale ed accedere alle prestazioni di Stato civile (pubblicazioni matrimoni/unioni civili) e cambio di residenza. Contestualmente, sono stati presentati i dati della Customer Satisfaction 2019 elaborati con la collaborazione degli studenti stagisti dell’ITET A. Capitini di Perugia nell’ambito del progetto Alternanza scuola lavoro. L’indagine effettuata – la terza svolta dal Comune – si è svolta dal 1 maggio al 31 agosto. Agli utenti presentatisi negli uffici durante l’orario di apertura al pubblico sono stati somministrati dei questionari autocompilati ed i dati raccolti, inseriti nel database ed elaborati al termine del periodo di rilevazione, hanno fornito risultati globali e per Area.

“A differenza delle precedenti rilevazioni – sottolineano gli uffici – l’indagine ha proposto questionari differenziati per ciascun servizio, per rendere più calzante il grado di soddisfazione”. L’iniziativa ha riscosso un buon indice di partecipazione ed un buon livello di gradimento da parte dell’utenza, anche se spesso è stato indispensabile stimolarla alla compilazione del questionario – aspetto sul quale il personale coinvolto si è alquanto distinto. Ad emergere un panorama di sostanziale soddisfazione, gli aspetti più apprezzati, quelli relativi al fattore “umano” (competenza, cortesia, chiarezza delle informazioni). Tra le maggiori criticità, per quanto riguarda gli uffici di Corciano centro, la difficoltà a raggiungere il luogo e la mancanza della privacy agli sportelli. Per gli uffici di Ellera, oltre al parcheggio, lo spazio inadeguato per l’attesa, la carenza di privacy e la lunghezza dei tempi d’attesa. “Un dato interessante rilevato a livello generale – spiega l’assessore all’innovazione tecnologica Andrea Braconi – la tendenza dell’utenza a cercare informazioni online per evitare code agli sportelli ed anche una sempre maggiore richiesta di istanze online. Per questo motivo – conclude – organizzeremo ancora laboratori digitali interattivi, così da rendere la cittadinanza sempre più disinvolta, informata e consapevole delle possibilità offerte dagli strumenti digitali della PA”.

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano