Premi: aperti i termini del concorso “Raccontami l’Umbria”

Aperti ufficialmente i termini di partecipazione all’edizione 2020 di “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria” concorso giornalistico internazionale promosso dalle Camere di commercio di Perugia e Terni che ogni anno premia giornalisti, reporter, conduttori e produttori tv, blogger, influencer, web writers italiani e stranieri, per i loro articoli, reportage e docufilm, che abbiano trattato delle eccellenze artistiche, culturali, ambientali, enogastronomiche della regione e del suo sistema economico e produttivo di qualità. Gli articoli e i servizi audiovisivi dovranno pervenire alla segreteria entro la mezzanotte dell’11 febbraio 2020. Dal 2009, anno della sua istituzione, il premio – sottolineano gli organizzatori – “scrive pagine sempre nuove su una terra, l’Umbria, che è bellissimo visitare, ma anche altrettanto ‘Raccontare'”.

“Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria” raccoglie “l’adesione e la partecipazione convinta” di giornalisti, scrittori, autori e produttori video, blogger, influencer, web writers italiani e stranieri di testate giornalistiche tra le più prestigiose e autorevoli del mondo. Sulla spinta del notevole successo ottenuto è stata riproposta la sezione l'”Umbria del Gusto” che andrà al migliore divulgatore delle produzioni enogastronomiche tipiche e di qualità dell’Umbria, considerate punto di forza indiscusso dell’attrattività regionale, anche in ragione del forte legame alle tradizioni e alla cultura del territorio. Nel solco della tradizione si inseriscono le altre sezioni di “Raccontami l’Umbria”: turismo, ambiente e cultura. Sono ammessi articoli foto-giornalistici pubblicati su quotidiani o periodici, anche on-line, nazionali e internazionali, pubblicati fra il 1 gennaio 2019 e il 10 febbraio 2020, che abbiano trattato prevalentemente del patrimonio culturale e ambientale dell’Umbria. Gli articoli dovranno essere inviati unitamente ad una copia del quotidiano o del periodico in cui sono stati pubblicati (in alternativa, per l’invio e-mail, potrà essere allegata copia del quotidiano o del periodico in formato digitale). Alla sezione video sono ammessi quelli andati in onda fra il 1 gennaio 2019 e il 10 febbraio 2020, su televisioni nazionali o satellitari, o su canali web, che abbiano trattato dell’Umbria e del suo territorio. I servizi dovranno essere accompagnati dalla sinossi in lingua italiana o, in alternativa, in inglese.

Riconfermato per “Raccontami l’Umbria” 2020 il premio scuole di giornalismo, riservato esclusivamente a servizi video realizzati dagli allievi delle scuole di giornalismo italiane riconosciute dall’Ordine nazionale dei giornalisti. Sono ammessi esclusivamente i servizi video che siano andati in onda fra il 1 gennaio 2019 e il 10 febbraio 2020, su televisioni nazionali o satellitari, o su canali web. I servizi dovranno essere accompagnati dalla sinossi. Torna l’ambito “Premio della giuria”. La Commissione di valutazione, a suo insindacabile giudizio, potrà conferirlo a una candidatura risultata particolarmente meritevole fra le tre principali sezioni di concorso. L’Undicesima edizione di “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria” si concluderà nel mese di aprile 2020 con la cerimonia di premiazione dei vincitori, che si terrà nel corso della 14/a edizione del Festival internazionale del giornalismo in programma a Perugia dal 1 al 5 aprile. Gli articoli e i servizi audiovisivi candidati dovranno pervenire, accompagnati dalla scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (pubblicata sul sito www.pg.camcom.gov.it), entro la mezzanotte dell’11 febbraio 2020 alla segreteria organizzativa del concorso, presso l’ufficio stampa ed editoria della Camera di commercio di Perugia. Si può scegliere se inviare gli elaborati per posta all’indirizzo: Camera di commercio di Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 42 – 06121 Perugia – Italia, sulla busta specificare “Candidatura premio Raccontami l’Umbria 2020), oppure per email a raccontami@pg.camcom.it).