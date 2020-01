Basket: la Casa del Lampadario Ellera vince a Cannara contro la capolista

Dopo la pausa natalizia il campionato di serie D è ripreso con un big match per la Casa del Lampadario di Ellera: l’ultima giornata di andata infatti prevedeva lo scontro, fuori casa, con la prima in classifica ovvero il Cannara. In questa partita i padroni di casa si sono presentati in formazione rimaneggiata e con l’allenatore squalificato; i ragazzi di Mancia non si sono fatti sfuggire l’occasione presentandosi concentrati e determinati, all’intervallo infatti i corcianesi sono andati negli spogliatoi in vantaggio di 13 punti. Nella seconda parte della partita La Casa del Lampadario ha sempre controllato la partita, fino al 59-68 finale.

In attesa del recupero contro Rieti il 13 gennaio, sabato prossimo altro incontro di alta classifica in quel di Spoleto contro l’Atomika.

Classifica serie D: Assisi 26, Cannara 24, Spoleto 24, Ellera 22, Contigliano 22, Terni 22, Gubbio 22, Orvieto 12, Perugia 12, Rieti 10, Marsciano 10, Viterbo 10, Fara in Sabina 8, Spoleto 6, Città di Castello 4, Passignano 2.