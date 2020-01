Il CDP Atletica Perugia fa il bilancio del 2019

Grande entusiasmo in casa del Cdp Atletica Perugia nella festa di fine anno della squadra giovanile di atletica leggera. E’ stata l’occasione per il gruppo del Circolo Dipendenti Perugina di tracciare un bilancio, comunque assolutamente positivo, sia della seconda parte della passata stagione e dell’inizio di quella attuale. Dopo la pausa per le festività di fine anno, l’attività ripartirà con l’Open Day 2020 fissato per le ore 17.15 dell’8 gennaio. La squadra svolge la propria attività in varie strutture ed in particolare in questa fase nella struttura al chiuso a San’Andrea delle Fratte (presso il Cral della Perugina) e allo Stadio Santa Giuliana di Perugia. L’attività si concentra con gli allenamenti di pratica agonistica e di avviamento all’attività affiliata sia alla Fidal (Federazione italiana atletica leggera) e all’Endas Umbria con bambini a partire dai quattro anni di età, sino ad abbracciare tutte le categorie Fidal sino ai cadetti. La pratica sportiva si alterna tra gli allenamenti e la partecipazione alle gare di corsa e di atletica.

L’attività, con il supporto dello sponsor Unipol Sai Corciano Ellera di Alessia Bartoccini, Francesco Radi e Marco Cricco, si svolge sotto l’organizzazione dei vertici del Cdp, guidato dal presidente Federico Mariangeloni, insieme ad Anna Maria Falchetti, Antonello Menconi e ad altri dirigenti ed istruttori qualificati, guidati da Lauro Pucci. Per qualsiasi altra informazione sono attive le linee telefoniche 3289811968 e 360343785. Intanto, è confermato che il 5 aprile 2020 sarà riproposto a Sant’Andrea delle Fratte il Trofeo Circolo Dipendenti Perugina, gara giovanile su strada giunta alla settima edizione, alla quale sarà abbinato anche in questo caso il “5000 di Perugia”, competizione sui 5 chilometri riservata agli adulti giunta alla terza edizione.