Progetto GAS per l’acquisto dei prodotti a km zero di ‘Corciano a mensa’

“Una bella iniziativa, quella prevista dal projet, un modo in più per continuare a fare davvero educazione alimentare verso i nostri bambini!” A dirlo, Sara Motti, l’assessore alla scuola del Comune di Corciano che, a qualche mesi dall’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 torna a parlare delle particolarità a corredo del progetto mensa. “Oltre a fornire un ottimo servizio nelle scuole del territorio a favore dei nostri bambini – spiega – la Cooperativa ‘La Torre’ fornisce per tutti i cittadini il GAS (gruppo di acquisto solidale). Il GAS è una piattaforma in cui ci si può iscrivere liberamente e usufruire di agevolazioni nell’acquisto di prodotti forniti dal nostro orto di ‘Corciano a mensa’ situato a Mantignana”.

Alla base della costituzione del GAS corcianese c’è la volontà di portare sulle tavole delle mense scolastiche i prodotti del territorio con la reale garanzia del KM0, razionalizzare il servizio e, parallelamente, far crescere la consapevolezza sull’importanza dell’educazione alimentare. “Il mio invito – prosegue l’assessore Motti – è rivolto quindi a tutti i genitori che ancora non si sono iscritti alla piattaforma. Li sollecito a chiedere informazioni ai propri rappresentanti del comitato mensa e ad iscriversi. I prodotti, semplici o trasformati, sono gli stessi che i bambini mangiano a scuola. E’ un’occasione, oltre che per controllare la qualità dei prodotti, anche per poterne usufruire fuori da scuola”.