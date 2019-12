Uva e uvetta sono tossiche per cani e gatti: fate attenzione al panettone durante le feste

Durante le feste fate molta attenzione a cosa date da mangiare ai vostri amici a 4 zampe. Il vostro cane vi fa gli occhi dolci mentre mangiate una fetta di panettone? Non cedete assolutamente alla tentazione di dargliene un pezzo: non tutti sanno che questo è uno degli alimenti più rischiosi per i cani e gatti. L’uva fresca e l’uva passa infatti possono causare gravi intossicazioni e portare all’insufficienza renale acuta e addirittura alla morte.

I meccanismi d’azione dell’intossicazione da uva nei cani restano ancora poco chiari, di solito però dopo un paio d’ore dall’ingestione, quasi tutti i soggetti iniziano a vomitare dopo di che possono comparire altri sintomi quali:

– anoressia

– diarrea

– letargia

– grande sete

– dolori addominali

– tremori

I segni dell’insufficienza renale acuta si manifestano invece dopo uno o più giorni dall’ingestione con un progressivo danno renale fino alla necrosi tubulare. Va comunque detto che i cani che hanno ingerito uva o uva passa possono essere trattati con successo, sempre che la terapia sia attuata tempestivamente prima dell’instaurarsi di lesioni renali irreversibili. Quindi, se avete il sospetto che il vostro animale abbia ingerito questi alimenti, chiamate immediatamente il vostro veterinario di fiducia, lui saprà cosa fare.