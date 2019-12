Presepe vivente a Migiana, la prima edizione è un successo

Si è svolta domenica 29 dicembre la prima edizione del presepe vivente a Migiana di Corciano: un percorso per le vie del borgo dove i visitatori, divisi in gruppi, sono stati accompagnati da un narratore che ha descritto le diverse scene rappresentate. Moltissimi sono stati i partecipanti all’evento, i gruppi composti da un centinaio di persone sono stati in tutto dieci per un totale di circa mille visitatori.

I quadri messi in scena sono stati quelli classici dell’iconografia presepiale: l’Annunciazione, Santa Elisabetta, il censimento, la locanda, i pastori con le loro pecorelle e la natività.

Per non far attendere troppo i visitatori i mini tour si sono susseguiti ogni quindici minuti, hanno partecipato all’allestimento più di quaranta persone tra adulti e bambini. Sono state anche riaperte le botteghe del borgo riproponendo i mestieri di una volta: fabbri, falegnami, ricamatrici, massaie, panettieri e cestai hanno animato ogni angolo di Migiana ed il successo è stato tale che l’evento si ripeterà sicuramente anche il prossimo anno.