Il rettore Maurizio Oliviero si sposa a Solomeo con un testimone d’eccezione

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero si è sposato sabato pomeriggio con la compagna di una vita, Elisabetta Braconi.

La cerimonia, riservata ad amici e familiari, si è svolta nella Chiesa di San Bartolomeo in Solomeo concelebrata dal parroco don Alessandro Passerini e da Padre Ibrahim Faltas, Discreto della Custodia di Terra Santa di Gerusalemme.

Alla celebrazione era presente anche il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia Città della Pieve.

Testimone d’eccezione per il Rettore Maurizio Oliviero è stato l’amico di una vita, l’imprenditore della moda Brunello Cucinelli che probabilmente ne ha curato anche il look, come in altre occasioni (leggi qui).

Maurizio Oliviero, nato a Lioni (Avellino) il 14 luglio 1967, è Professore ordinario di Diritto Pubblico comparato presso l’Università degli Studi di Perugia. Nel maggio del 2019 è stato eletto e proclamato Rettore dell’Università degli Studi di Perugia.