Teatro: a Corciano lo spettacolo “Buonanotte Brivido”, fra comicità e giallo

Al Teatro della Filarmonica di Corciano le festività natalizie si festeggiano all’insegna della comicità con Giorgio Donati, Jacob Olesen e Ted Keijser e il loro esilarante spettacolo “Buonanotte Brivido”, con la regia di Giovanni Calò. L’appuntamento è fissato a sabato 28 dicembre, alle 21.00.

Siamo all’ultima puntata della serie radiofonica Buonanotte Brivido e anche questa sera i radioascoltatori sono inchiodati alle loro poltrone, in casa o incollati alle loro radioline in strada.

Tutti vogliono sapere chi è il pluriomicida ricercatissimo dalla polizia di Wuerstenbach, il perchè delle tracce di fango e dei garofani vicino alle sue vittime, come mai la strana influenza con i tramonti di fuoco.

Ma lo sterminatore delle casalinghe continua a seminare il panico in città: la casalinga Linda viene accoltellata al fiume, proprio quando il Commissario Blumenfeld e il suo assistente Russò sono sulle tracce dell’assassino.

Mentre i testimoni danno indicazioni frammentarie e le indagini segnano il passo, una mucca fornisce agli investigatori dati precisi sul ricercato.

Con grande spiegamento di forze e prendendo disposizioni dalla sua cartomante personale, il Commissario Blumenfeld stringe il cerchio intorno al mostro. Dal suo microfono gracchiante partono ordini precisi: “Presto, un cappuccino e un cornetto.” L’interferenza di segnali diversi provoca nella comunicazione ordinaria equivoci e malintesi, nella comunicazione artistica spaesamenti e comicità.

Donati & Olesen lavorano sulla interferenza fra i segnali e la fonte dei segnali, per produrre una situazione di spaesamento comico che funziona come specchio aberrante dell’immagine e della comunicazione.

Una miscela esplosiva di comicità via etere.

Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati vanno ritirati mezz’ora prima dello spettacolo, altrimenti vengono rimessi in vendita.