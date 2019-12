Italia Viva Corciano chiama i cittadini, a gennaio la presentazione

Prende forma anche a Corciano Italia Viva, il nuovo partito fondato appena due mesi fa dall’ex presidente del consiglio ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Ne dà notizia il comitato locale in un comunicato stampa:

“C’è una forte voglia di partecipazione di rilancio di un progetto nuovo. Molte persone vengono dal Pd, ma arrivano anche persone che non avevano casa e ora ripongono molte speranze in questo progetto liberale, riformista e socialista che dà spazio a donne e giovani. Italia Viva (IV) è un partito politico italiano fondato il 18 settembre 2019 da Matteo Renzi in seguito alla sua fuoriuscita dal Partito Democratico. Italia Viva sostiene il Governo Conte II con i suoi gruppi parlamentari (una ventina di deputati e una quindicina di senatori tra cui la corcianese Nadia Ginetti) ed è rappresentata da due ministri (Teresa Bellanova, Agricoltura, ed Elena Bonetti, Pari Opportunità) e un sottosegretario (Ivan Scalfarotto, Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel Governo Conte II).

La formazione ha i propri riferimenti ideali nel liberalismo, mentre in politica estera adotta precise posizioni europeiste”.

Tutti gli interessati potranno contattarci al nostro indirizzo mail : italiavivacorciano@hotmail.it o tramite la nostra pagina Facebook “Italia Viva Corciano”. Felici e serene festività a tutti gli amici Corcianesi”.