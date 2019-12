Basket: Ellera batte Gubbio nell’ultima del 2019, si torna in campo il 5 gennaio

Si chiude nel migliore dei modi il 2019 per la Pallacanestro Ellera: la vittoria contro un coriaceo Gubbio.

Partono molto meglio gli eugubini che con grinta e caparbietà imbrigliano i corcianesi e trovano facili conclusioni da ogni parte del campo. Poi pian piano i ragazzi di coach Mancia entrano in partita, ma la svolta avviene nel primo minuto dopo l’intervallo lungo, con un 10-0 in 62 secondi che ribalta completamente l’inerzia della partita.

Da qui in avanti l’Ellera trova fluidità in attacco e tenuta difensiva fino al 77-62 finale. Prossimo appuntamento il 5 di gennaio per un big match in quel di Cannara, mentre il recupero contro Rieti è previsto per il 13 gennaio.

La pallacanestro Ellera coglie l’occasione per augurare buone feste a tutta la redazione di Corciano online e a tutti i lettori.

Pallacanestro Ellera – Gubbio 77-62

Ellera: Berligi 4, Biancalana M. 4, Girolmoni, Biancalana A. 6, Della Bina 21, Batani 4, Brunelli 13, Corsini 3, Salvatori 16, Quercia 6, D’Andrea. All. Mancia

Gubbio: Monacelli 14, Mariani ne, Fiorucci, Reggiani 18, Pierotti 8, Maurizi, Minelli ne, Pettinacci 6, Tironzelli 14, Cesari 2, Agostinelli, Benedetti. All. Spogli

Parziali: 19-27, 9-9, 29-13, 20-13.

Arbitri: Racsan e Piancatelli

Classifica serie D

Assisi 24, Cannara 24, Spoleto 22, Ellera 20, Contigliano 20, Terni 20, Gubbio 20, Orvieto 12, Rieti 10, Perugia 10, Marsciano 10, Viterbo 10, Fara in Sabina 8, Spoleto 6, Città di Castello 4, Passignano 2.