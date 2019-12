Popof Day, finale a sorpresa con proposta di matrimonio e anello

Gran successo per l’ottava edizione del Popof Day, ormai tradizionale manifestazione podistica sulla durata delle 24 ore che si disputa ogni anno nell’area del Percorso Verde di Pian di Massiano. Sono stati quasi 200 i partecipanti che si sono cimentati sul percorso della pista ciclabile su diverse distanze, chi correndo e chi camminando. L’emozione più grande c’è stata quando alla fine quando Filippo Popof Poponesi con un anello ha chiesto alla sua Natalia di sposarlo e la risposta è stata un grande si! Con un bacio salutato dall’applauso di tutti i presenti. A percorrere il maggior numero è stato Luca Aiello, atleta non vedente in forza alla squadra dei L’Unatici Ellera Corciano, a percorrere il maggior numero di chilometri è stato l’atleta non vedente Luca Aiello, con 161 km e 700 metri. Ad affiancarlo come guida nel corso della manifestazione sono stati in tanti, che lui stesso ha pubblicamente ringraziato: Simone, Donatella, Fabrizio, Michele, ancora Michele, Guido, Massimo, Andrea, Mirco e Mirela. Era stato Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, a dare il via alla manifestazione.

Ad organizzare il Popof Day è stato quest’anno il gruppo dei L’Unatici Ellera Corciano sotto l’egida dell’Endas e con il supporto tecnico di Anna Sport e con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di Asla Onlus per la lotta alla Sla e dell’Avis Corciano, che ha avuto modo di promuovere le donazioni di sangue. Il Popof Day è promossa da Filippo Poponesi, in funzione quest’anno alla preparazione per la Arrowhead 135, gara estrema e complessa che si disputa al nord del Minnesota sulla distanza di 135 miglia, ovvero ben 217 chilometri il prossimo 27 gennaio. Grande soddisfazione alla fine per Anna Maria Falchetti, dinamica presidente degli stessi L’Unatici, vero motore della macchina organizzativa insieme ai propri collaboratori. “Siamo davvero molto contenti di come sia andata – ha detto – vista la grande partecipazione, considerando che non tutti si sono registrati, ma riuscendo comunque a correre e a divertirci con lo spirito di aiutare chi è meno fortunato. Riteniamo che sia questa la formula giusta. Grazie a tutti. Stiamo già pensando ad una prossima edizione”.

Questa la graduatoria dei km percorsi: 1) Aiello Luca (L’Unatici Ellera Corciano) km 161,700; 2) Poponesi Filippo (L’Unatici Ellera Corciano) km 147,950; 3) Regni Mirco (Avis Deruta) km 140,800; 4) Casciola Rita (Winner Foligno) km 136,400; 5) Mondani Michele (Olympic Runners Lama) km 121,00; 6) Mandolini Stefano (Avis Deruta) 102,300; 7) De Rosa Raffaele (Atletica Capanne) km 95,150; 8) Bucci Paolo (Pol. Torrile) km 91,850; 9) Gnazi Roberto (Avis Perugia) km 87,450; 10) Di Michele Jacopo (Le Torri Firenze) km 80,300.