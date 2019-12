Pioggia e vento: danni in gran parte del perugino, al lavoro i vigili del fuoco

Pioggia e vento stanno interessando gran parte della provincia di Perugia provocando numerosi danni, soprattutto per alberi caduti, ma nessun problema grave alle persone. I vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre a disposizione e gli interventi (diverse decine) sono coordinati dal comandante provinciale Michele Zappia presente in sala operativa.

Il maltempo ha interessato in particolare le zone di Perugia, Castiglione del Lago, Todi, Città di Castello e Spoleto con diverse piante cadute. Un albero ha provocato un incidente nel Tifernate, in località Santa Maria del Popolo, coinvolgendo due auto e una persona è rimasta ferita. Un’altra pianta è caduta a Perugia, in via Aida, interessando i cavi dell’illuminazione. Un hotel a Passignano sul Trasimeno ha subito la parziale scopertura del tetto sempre a causa del vento.