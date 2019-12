La notte di Capodanno Checco Zalone al cinema con Tolo Tolo

Quest’anno c’è una voce in più nel menù della notte di capodanno: a partire dalle 00:05 in tutti i The Space Cinema d’Italia partirà la proiezione di Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone, in uscita dal 1 gennaio 2020.

Un attesissimo ritorno sul grande schermo, quello del comico pugliese, che dopo quattro anni da Quo Vado? (2016) è protagonista – e questa volta, anche regista – della storia che affronta, in pieno ‘stile Zalone’, le tematiche legate a immigrazione e integrazione.

Tolo Tolo è il quinto film di Checco, artista capace di fare registrare incassi da record fin da Cado dalle Nubi (2009).

Per l’arrivo in sala del nuovo lavoro di Luca Medici (Zalone all’anagrafe), The Space Cinema offre al pubblico la possibilità di festeggiare il capodanno in sala e, ai fan, l’occasione per vedere prima di tutti Tolo Tolo. L’appuntamento è in tutte le sale del circuito a partire dalle 00:05 ed è già possibile prenotare il proprio posto in sala. Per farlo basta andare sul sito ufficiale, al link https://www.thespacecinema.it/film/7430tolotolo o scaricando l’applicazione mobile.