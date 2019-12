Maltempo, tregua nelle prossime ore ma domenica attese piogge e calo temperature

Fine settimana di forti piogge e raffiche di vento su tutta l’Umbria, al punto che il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha emesso una allerta “arancione” che sta per criticità moderata.

Il rischio segnalato dagli esperti Prociv è quello di possibili allagamenti e smottamenti, oltre che di libero caduti e rami spezzati.

Nelle ore scorse già si sono verificati problemi per il maltempo in gran parte della regione, dove si segnalano piccoli allagamenti, smottamenti, alberi e rami pericolanti.

“A Corciano – informa il responsabile del Gruppo Protezione Civile – è tutto sotto controllo, visto anche il netto miglioramento pomeridiano”.

Nel corso della giornata di sabato in effetti i fenomeni si sono attenutati ma domenica, sono di nuovo attesi intensi. Previsto un sensibile miglioramento nella giornata di lunedì. Da domani anche in calo le temperature minime.