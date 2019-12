Danneggiamenti alla navata, chiesa di San Mariano chiusa al culto per verifiche

La chiesa parrocchiale di San Mariano sarà chiusa al culto in questi giorni in cui si celebrano le festività natalizie. Lo comunica il parroco don Roberto con un messaggio diffuso anche nel gruppo Facebook della parrocchia.

Le messe d’orario previste verranno celebrate nella Chiesa di Santa Maria, a Monticelli.

Causa il crollo di alcuni stucchi della navata centrale della chiesa di San Mariano, per consentire ai tecnici le necessarie verifiche, il ripristino degli stucchi e garantire la sicurezza dei fedeli, la chiesa parrocchiale viene momentaneamente chiusa al culto. È fatto DIVIETO ASSOLUTO di entrare nella chiesa parrocchiale di San Mariano anche qualora fosse aperta per eventuali verifiche in corso da parte dei tecnici.