Tutto pronto per il Villaggio di Babbo Natale, ecco gli eventi in programma

Domenica 22 dicembre aprirà il villaggio di Babbo Natale, tra giochi, balli, animazioni e la possibilità, per i più piccoli, di spedire la letterina a Babbo Natale direttamente sul palco. Un vero e proprio divertimento per tutta la famiglia che comincerà alle 16.30 al centro d’intrattenimento Gherlinda a Ellera di Corciano è in arrivo una piacevole giornata di shopping circondati da luci colorate e dalla magica atmosfera natalizia.

Nella stessa giornata, il centro Gherlinda offrirà a tutti i suoi visitatori una degustazione gratuita di panettone, pandoro e spumante per scambiarsi gli auguri.Fino al 6 gennaio, inoltre, al centro d’intrattenimento a Ellera di Corciano continuano i mercatini di Natale, con numerosi stand di prodotti tipici, articoli da decoro, arte, artigianato, oggettistica, collezionismo e proposte per il benessere.

In questi giorni la famiglia del Gherlinda si è anche allargata con l’inaugurazione di nuove attività. Al piano superiore, infatti, hanno aperto i battenti il ristorante ‘Sushikaiten’ e la pizzeria ‘Menchetti’, mentre a piano terra si può trovare la nuova Erboristeria, proprio di fronte alle casse del cinema.

A proposito di cinema, al The Space è possibile vedere tutti i giorni tutti i film al prezzo di 4,90 euro. La promozione è valida acquistando i biglietti online, sul sito www.thespacecinema.it o sull’app. In caso di acquisto in cassa, il costo di 4,90 euro è valido dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi il prezzo è di 5,90 euro. L’offerta non è valida per i film in 3D, extra, eventi speciali e supplementi.