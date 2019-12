Gemellaggi, la delegazione corcianese ospite a Pentling per il tradizionale mercatino di Natale

“Come da tradizione, abbiamo rinsaldato i legami di amicizia e fratellanza con il Comune di Peintling e nello stesso tempo siamo riusciti a raccogliere fondi in aiuto delle popolazioni di Cortiglio, un impegno che Corciano mantiene dal 2016 e per il quale sono stati messi da parte già 30 mila euro”.

È quanto ha sottolineato l’Assessore alle Politiche Comunitarie, Francesco Mangano, al rientro dalla trasferta a Pentling per il classico mercatino di Natale. Un appuntamento ricorrente ed itinerante fra i vari comuni gemelli, al quale ha partecipato una delegazione composta anche dal consigliere Franco Testi e dai rappresentanti delle Associazioni e realtà locali.

L’iniziativa, coordinata dal Comitato Gemellaggio e protrattasi per quattro giorni – dal 13 al 16 dicembre – ha consentito di raccogliere fondi per i cittadini terremotati di Cortiglio, grazie ai prodotti umbri messi a disposizione da sponsor e associazioni: panino con porchetta, biscotti, olio e vino locale. Presente all’iniziativa anche una rappresentanza dal comune francese di Civrieux. In terra tedesca l’assessore Mangano ha portato i saluti di Corciano, ma ha anche colto l’occasione per ringraziare i volontari che si sono impegnati per animare l’appuntamento. Il Comitato è sempre molto attivo e le tappe che lo attendono sono prestigiose. “A giugno festeggeremo il ventennale del gemellaggio con Civrieux – spiega ancora l’assessore – e per l’occasione accoglieremo 2 nutrite delegazioni tedesche e francesi, con le quali daremo vita ad incontri istituzionali, momenti culturali e ricreativi, per sottolineare ancora una volta i principi di unità ed amicizia dei popoli europei”.