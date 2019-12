Torre civica di Norcia, il sindaco Alemanno e l’imprenditore Cucinelli fanno il punto sugli interventi

La ricostruzione della torre civica di Norcia sarà completata nell’agosto 2020. Sono stati invece redatti i progetti strutturali per il recupero del teatro, del museo della Castellina e del palazzo comunale (che sarà dotato di isolatori sismici) e a inizio anno l’obiettivo è di appaltare i lavori. È quanto hanno detto a Solomeo il sindaco di Norcia, Nicola Alemanmo e Brunello Cucinelli che con la sua Fondazione ha finanziato tutti progetti. Insieme hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento dei progetti. Nell’illustrare i lavori, il sindaco di è soffermato sulla tecnica degli isolatori sismici che verrà adottata per il palazzo del municipio. “Per la prima volta al mondo – ha detto Alemanno – un palazzo del 14/o secolo verrà isolato con quella che tutti conoscono come la tecnica giapponese che, per dirla in maniera semplice, prevede delle sospensioni da introdurre sotto le fondamenta così che alla prossima eventuale scossa il palazzo non verrà coinvolto”.

“Firmate i documenti, non abbiate paura. I cittadini di Norcia dopo tre anni dal sisma hanno bisogno di vedere le gru in città. E se ti mandano in galera vado io al posto tuo”: è l’invito-provocazione che Brunello Cucinelli ha rivolto a Solomeo al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Lo ha fatto nel corso della presentazione dello stato di avanzamento dei progetti finanziati dalla Fondazione dell’imprenditore della moda per la torre civica, il teatro e il museo della Castellina della città di San Benedetto. “C’è bisogno di avere maggiore coraggio per dare un segnale di speranza alla gente” ha sostenuto Cucinelli. “Se non c’è dolo nel mandare avanti le pratiche – ha aggiunto -, cosa accadrà mai?”. Cucinelli ha ricordato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, quando era commissario di Expo: “Prese delle decisioni forti che in quel momento gli costarono dei guai, ma poi tutto si è risolto in breve tempo e questo perché aveva agito senza dolo”. Un esempio che invita Alemanno a seguire. “Se ti daranno tre mesi di prigione – ha aggiunto scherzando -, ti garantisco che vado io al posto tuo”. Il sindaco ha ricordato che a suo carico sono in piedi “già in piedi quattro procedimenti giudiziari”. “Se dipendesse solo da me – ha proseguito – non avrei problemi a firmare altri atti, ma certe autorizzazioni devono passare dai dirigenti del Comune che giustamente sono chiamati a rispettare alla lettera le leggi”.

“La tecnocrazia impedisce alla politica di recepire tutte le istanze avanzate ai vari governi dai territori colpiti dal terremoto e così anche questo nuovo decreto legge sul sisma non contiene tutte le norme necessarie per accelerare la ricostruzione”: così il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, stamani a Solomeo, nel corso della conferenza stampa con Brunello Cucinelli, convocata per fare il punto della situazione sui progetti di recupero di alcuni edifici pubblici di Norcia, finanziati dalla Fondazione Cucinelli. Alemanno ha citato due esempi. “Stiamo attendendo – ha detto – nuove figure professionali per gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli uffici comunali e siamo preoccupati per il destino dei contratti a tempo determinato che stanno scadendo e che non potranno essere prolungati. Così – ha sottolineato il sindaco – rischiamo di perdere delle professionalità ormai acquisite e questo inciderà sui tempi della ricostruzione”. Tra gli emendamenti non recepiti dall’ultimo dl sisma, Alemanno ha ricordato anche la questione delle “sagome degli edifici, che in alcuni casi potrebbero essere ricostruire differentemente da come si presentavano prima del terremoto”. Il sindaco ha inoltre ricordato che gli edifici gravemente lesionati a Norcia sono circa 1.400, mentre quelli con danni lievi sono poco più di 850. “Al momento – ha detto Alemanno – abbiamo autorizzato 500 cantieri”. I progetti terminati e che hanno già permesso alle famiglie di fare ritorno nelle loro case sono una ottantina, ha fatto sapere ancora il sindaco. (ANSA)