Alla cena di Natale la Pallacanestro Ellera festeggia i suoi atleti

Si è svolta ieri sera la tradizionale cena di Natale per tutti i tesserati della Pallacanestro Ellera. Oltre ai ragazzi che giocano in serie D, erano presenti tutte le giovanili fino ai più piccolini, i neoiscritti pulcini. Anche quest’anno la società, con grande orgoglio, è riuscita nell’intento di portare in palestra un centinaio di iscritti.

Alla festa oltre al presidente Franco Belisti, presenti anche il vicepresidente Roberto Belisti , i dirigenti con lo staff tecnico e tantissimi genitori e amici. Gradito ospite è stato l’assessore all’associazionismo e sport, innovazione tecnologica e smart Corciano Andrea Braconi che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale.

La società Casa del Lampadario Ellera approfitta dell’occasione per porgere i più sentiti auguri di buone feste a tutti i corcianesi.